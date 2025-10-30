Cão ferido por cortador de grama reencontra tutora no Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) resgatou, em Curitiba, um cachorro ferido que havia fugido de casa na segunda-feira (27). O animal, identificado como Toddy, foi encontrado machucado por moradores da região, que acionaram policiais do 10º Distrito Policial da Capital, no bairro Sítio Cercado.





Os policiais civis levaram o cachorro a uma clínica veterinária, onde passou por exames e por um procedimento cirúrgico. A suspeita inicial é de que os ferimentos tenham sido causados por uma lâmina de cortador de grama.

Após receber alta, o animal ficou temporariamente sob os cuidados de um policial civil, até que os agentes identificaram e localizaram a tutora. O reencontro ocorreu nesta quarta-feira (29), na unidade policial, e Toddy voltou para casa.

A PCPR está investigando as circunstâncias em que os ferimentos foram causados. O crime de maus-tratos a animais está descrito na Lei de Crimes Ambientais tem pena prevista de um a cinco anos de prisão.