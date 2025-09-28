Pesquisar

Capotamento na PR-340 deixa três feridos e motorista preso por embriaguez em Guaraci

Redação Bonde
28 set 2025 às 13:50

Divulgação/Polícia Rodoviária Estadual
Um capotamento registrado no fim da tarde de sábado (27), no no km 589da PR-340, emGuaraci (Centro-Norte) deixou três pessoas feridas. O acidente ocorreu por volta das 17h3, em trecho de pista simples e sinalizado com faixa dupla contínua,aponta a PRE (Polícia Rodoviária Estadual).


O veículo envolvido foi um Renault Logan, com placas de Centenário do Sul, conduzido por um homem de 31 anos. Ele não sofreu ferimentos, mas o teste do bafômetro apontou valores de 0,46 mg/l (valor aferido) e 0,42 mg/l (valor considerado), configurando crime de trânsito previsto no artigo 306 do CTB (Còdigo de Trânsito Brasileiro).

Três passageiros, com idades de 22 anos e 34 anos e uma criança de 6 anos ficara feridos. Todos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Centenário do Sul. O motorista foi preso em flagrante por dirigir embriagado.


policia Polícia Rodoviária Estadual do Paraná Polícia Rodoviária Estadual acidente Capotamento Embreaguez ao volante
