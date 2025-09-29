Capotamento na PR-445 deixa cinco pessoas feridas na região de Londrina

Um carro capotou na manhã desta segunda-feira (29) na PR-445 e deixou cinco pessoas feridas, entre elas três crianças. O acidente aconteceu por volta das 8h, no km 100 da rodovia, no trecho entre Bela Vista do Paraíso e Cambé (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com o BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual), o veículo - um Toyota Corolla com placas de Londrina - seguia no sentido Cambé quando a motorista perdeu o controle da direção em uma curva, capotando às margens da pista.

A condutora, de 41 anos, ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Evangélico de Londrina. No carro também estavam quatro passageiros: um homem de 39 anos e duas crianças, de 12 e 5 anos, que foram levados à Santa Casa de Cambé, além de uma menina de 3 anos, também encaminhada ao Hospital Evangélico.





O veículo sofreu danos e foi entregue ao responsável. A motorista não fez o teste do bafômetro por estar hospitalizada. Equipes de resgate e da polícia rodoviária atenderam a ocorrência e controlaram o trânsito no local até a retirada do carro. As causas do acidente serão apuradas.

