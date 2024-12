Carga de baterias de celulares avaliada em R$ 160 mil é apreendida em Santo Inácio

Uma carga de baterias de celulares avaliada em R$ 160 mil foi apreendida em Santo Inácio (Região Metropolitana de Maringá) na manhã de quinta-feira (5).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a apreensão de contrabando ocorreu por volta das 10h, no quilômetro 14 da PR-317. Durante patrulhamento, a equipe de Colorado (Noroeste) abordou um Fiat Strada de placa de Presidente Prudente (SP), conduzido por A.S.F., 34, masculino, morador de Presidente Prudente.

Em verificação, constatou-se tratar de um veículo regular de transporte de mercadorias, que naquele momento estava transportando várias encomendas com destino certo e nota fiscal. No entanto, em meio a tais produtos foram localizadas 11 caixas contendo baterias de smartphones e iPhones, contabilizando um total de 1.300 baterias, com valor estimado de cerca de R$ 160.000,00.

O delegado da Polícia Federal dispensou a apresentação do condutor/abordado, que

será intimado/ouvido acerca da ocorrência durante os demais ritos da persecução penal.





O veículo e a mercadoria apreendidos foram lacrados e entregues ao depósito da Receita Federal de

Maringá (Noroeste).