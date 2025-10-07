Pesquisar

Na BR-376

Carreta tomba e mata homem no acostamento de rodovia em Mauá da Serra

Redação Bonde com PRF
07 out 2025 às 08:42

Foto: Divulgação/PRF
. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), responsável pelo atendimento da ocorrência, a carreta perdeu o controle em um área de curva acentuada e tombou. 


Com o impacto, a carga de vidas de concreto se desprendeu e atingiu dois andarilhos que estavam no acostamento da rodovia. O acidente ocorreu por volta das 17h. As equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia foram acionadas e, de acordo com a PRF, chegaram rapidamente ao local. 

Um dos homens atingidos pela viga teve morte instantânea. Ele ainda não foi identificado. O outro andarilho sofreu apenas ferimentos leves, foi atendido no local e não precisou ser encaminhado ao hospital.

O motorista da carreta ficou preso às ferragens da cabine do veículo e precisou ser desencarcerado pela equipe de socorristas. Após o resgate, ele foi encaminhado para um hospital da Apucarana. O estado de saúde é considerado estável.


Por conta do acidente, o tráfego na rodovia ficou parcialmente interditado para o trabalho das equipes de resgate e a remoção do veículo e da carga, causando congestionamento moderado na região. 


