Carreta tomba e mata homem no acostamento de rodovia em Mauá da Serra

. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), responsável pelo atendimento da ocorrência, a carreta perdeu o controle em um área de curva acentuada e tombou.
Com o impacto, a carga de vidas de concreto se desprendeu e atingiu dois andarilhos que estavam no acostamento da rodovia. O acidente ocorreu por volta das 17h. As equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia foram acionadas e, de acordo com a PRF, chegaram rapidamente ao local.
Receba nossas notícias NO CELULAR
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Um dos homens atingidos pela viga teve morte instantânea. Ele ainda não foi identificado. O outro andarilho sofreu apenas ferimentos leves, foi atendido no local e não precisou ser encaminhado ao hospital.
O motorista da carreta ficou preso às ferragens da cabine do veículo e precisou ser desencarcerado pela equipe de socorristas. Após o resgate, ele foi encaminhado para um hospital da Apucarana. O estado de saúde é considerado estável.
Por conta do acidente, o tráfego na rodovia ficou parcialmente interditado para o trabalho das equipes de resgate e a remoção do veículo e da carga, causando congestionamento moderado na região.