Carro atropela boi em rodovia de Santo Antônio da Platina e deixa duas pessoas feridas

Um carro atropelou um boi na noite deste sábado (4) na PR-092, em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro). O acidente aconteceu por volta das 19h, no km 319 da rodovia, trecho que liga o entroncamento da PR-218 à BR-153.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo GM Astra, com placas de Santo Antônio da Platina, seguia pela pista quando atingiu o animal, que estava solto na estrada.





O motorista, de 48 anos, ficou ferido e foi levado ao hospital e por isso, não foi submetido ao teste do bafômetro. Uma passageira adulta, cuja idade não foi divulgada, também se feriu e foi encaminhada por ambulância para atendimento médico.





O animal foi removido da rodovia por uma equipe da concessionária Litoral Pioneiro. A pista ficou parcialmente interditada durante o socorro.

A PRE orienta motoristas a redobrar a atenção ao trafegar pela região, especialmente à noite, devido à presença frequente de animais soltos.