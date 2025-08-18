Carro capota diversas vezes, fica destruído e deixa quatro feridos no Noroeste

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu uma ocorrência envolvendo um capotamento na PR-218, em Querência do Norte (Noroeste), na noite deste domingo (17). De acordo com os agentes, o condutor perdeu o controle do veículo próximo ao quilômetro 496, saiu da pista e capotou diversas vezes por cerca de 100 metros.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Quatro pessoas estavam dentro do carro no momento do acidente. Todas ficaram feridas e precisaram ser socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o hospital de Querência do Norte.





Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.







