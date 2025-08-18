Pesquisar

Querência do Norte

Carro capota diversas vezes, fica destruído e deixa quatro feridos no Noroeste

Redação Bonde
18 ago 2025 às 08:49

Foto: Divulgação/PRE
A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu uma ocorrência envolvendo um capotamento na PR-218, em Querência do Norte (Noroeste), na noite deste domingo (17). De acordo com os agentes, o condutor perdeu o controle do veículo próximo ao quilômetro 496, saiu da pista e capotou diversas vezes por cerca de 100 metros. 


Quatro pessoas estavam dentro do carro no momento do acidente. Todas ficaram feridas e precisaram ser socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o hospital de Querência do Norte. 


Capotamento Querência do Norte noroeste PRE POLÍCIA
