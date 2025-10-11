Pesquisar

Levadas para hospital de Londrina

Carro capota e deixa duas idosas feridas em Tamarana

Redação Bonde com PRE
11 out 2025 às 09:31

Foto: Divulgação/PRE
Duas idosas ficaram feridas após um carro capotar na PR-445, em Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) nesta sexta-feira (10). Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o carro trafegava pela rodovia em uma área de curva quando capotou próximo ao quilômetro 24. 


O condutor do veículo, um homem de 56 anos, não se feriu. As passageiras, duas idosas de 60 e 78 anos, tiveram ferimentos e precisaram ser encaminhadas para o Hospital Zona Norte de Londrina. 


O veículo tem placas de Piraquara (SP).

Capotamento Tamarana acidente acidente de trânsito
