Carro capota e deixa duas idosas feridas em Tamarana

Duas idosas ficaram feridas após um carro capotar na PR-445, em Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) nesta sexta-feira (10). Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o carro trafegava pela rodovia em uma área de curva quando capotou próximo ao quilômetro 24.





O condutor do veículo, um homem de 56 anos, não se feriu. As passageiras, duas idosas de 60 e 78 anos, tiveram ferimentos e precisaram ser encaminhadas para o Hospital Zona Norte de Londrina.





O veículo tem placas de Piraquara (SP).

