Motorista não se feriu

Carro capota na PR-317, em Maringá, e passageira fica ferida

Redação Bonde com PRE
29 out 2025 às 13:47

Divulgação/ BPRv
Uma mulher ficou ferida após o carro em que estava capotar na PR-317, em Maringá (Noroeste), na madrugada desta quarta-feira (29). O acidente foi registrado por volta da 1h30, no km 103 da rodovia, em trecho sentido Floresta (Noroeste).


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor do veículo perdeu o controle da direção e saiu da pista pela margem esquerda, capotando em seguida. Ele não se feriu e teve resultado negativo para o teste do bafômetro (0,00 mg/L).

A passageira foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Maringá para atendimento médico. O clima no momento do acidente era chuvoso.

