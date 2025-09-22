Carro com religiosos cai em ribanceira e capota em Mauá da Serra

Um carro ocupado por dois padres e uma freira de Ortigueira caiu em uma ribanceira após colidir contra uma mureta no km 312 da BR-376, em Mauá da Serra, nesta segunda-feira (22).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo capotou após descer o barranco, mas as três vítimas foram socorridas em estado estável. Equipes de resgate atenderam a ocorrência e retiraram os ocupantes do local.

