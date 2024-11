Carro e caminhonete são flagrados com 1,23 tonelada de maconha em Cornélio Procópio

Um carro e uma caminhonete foram flagrados com 1,23 tonelada de maconha em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) na noite desta quarta-feira (06), por volta das 20h30.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), equipes deram ordem de parada a um Chevrolet Onix e uma Nissan Frontier que trafegavam pela PR-160, sentido Cornélio Procopio.





Durante a tentativa de abordagem, os veículos desobedeceram a ordem dos policiais e empreenderam fuga em alta velocidade, dando início a um acompanhamento tático que envolveu equipes da PRF com apoio da PM (Polícia Militar) local.

Após cerca de sete quilômetros de perseguição, o Onix saiu de pista em área de mata e o condutor ainda não foi encontrado. No interior, havia diversos fardos de maconha que após pesados totalizaram 425kg.





Já a Frontier fugiu por aproximadamente 20 quilômetros, e foi abordada no perímetro urbano de Cornélio Procópio. O motorista, um homem de 29 anos e morador de Altônia (Oeste), transportavae 805kg da droga.

Ambos os veículos portavam placas falsas, sendo que a Frontier era produto de furto no estado de São Paulo em abril deste ano.





A pesagem da droga totalizou 1.230kg, e foi entregue na delegacia de Cornélio Procópio juntamente com os veículos e com o preso.





O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de 05 a 15 anos de reclusão.





