Carro em fuga atinge diversos veículos em Arapongas; suspeitos foram presos

Dois homens foram presos na tarde desta sexta-feira (11) após uma perseguição policial que terminou em uma série de colisões no trânsito de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). O veículo em que eles estavam, um Ford Fiesta, havia acabado de ser utilizado em um furto em Astorga (Noroeste) e colidiu contra motos, carros e uma placa de trânsito durante a tentativa de fuga.





Segundo informações da Polícia Militar, o carro já era monitorado pela Agência Local de Inteligência da 7ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar). Ele era suspeito de envolvimento em um furto ocorrido no dia 7 de julho em Arapongas. Na ação desta sexta, uma operação conjunta entre a Guarda Municipal e as polícias militares de Arapongas e Astorga identificou o veículo em deslocamento de Astorga para Arapongas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As equipes avistaram o Ford Fiesta próximo ao trevo das rodovias PR-218 e PR-444. Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor acelerou em alta velocidade, dando início à perseguição. Durante a fuga, ele entrou pela Avenida Gaturamo e, na Rua Tico-Tico do Bico Amarelo, onde havia veículos parados no semáforo, colidindo com motos e carros. O trajeto seguiu até a Rua Pintagol, onde o motorista perdeu o controle e bateu contra uma placa de sinalização.





Após a colisão final, os dois ocupantes do veículo foram abordados e presos. Dentro do carro, os policiais encontraram uma fronha contendo diversos objetos furtados de uma residência em Astorga. Os suspeitos confessaram o arrombamento da casa. Os materiais recuperados foram reconhecidos como pertencentes à vítima.

Publicidade





Diante da materialidade e da confissão do crime, os dois envolvidos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, onde permanecem à disposição da Justiça.





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.