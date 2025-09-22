Carro parte ao meio e passageira morre em colisão frontal na BR-376

Uma mulher morreu após o Ford Ka em que ela estava perder o controle da direção, invadir a pista contrária e colidir frontalmente com um Kia Sorento no fim da tarde deste domingo (21), no km 321 da BR-376, em Ortigueira. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Ka que seguia no sentido decrescente da rodovia quando houve o acidente. Com a força do impacto, o Ford Ka se partiu ao meio, e a passageira morreu no local.





Os ocupantes do outro veículo não se feriram. Além da PRF, a ocorrência foi atendida pela Polícia Civil, Polícia Científica e concessionária CCR Vias, responsável pelo trecho. A PRF vai elaborar o laudo pericial do acidente.

