Carro pega fogo em rodovia e motorista foge do local em Tomazina

Um veículo Volkswagen Polo, com placas de Siqueira Campos, pegou fogo na noite desta segunda-feira (29), no km 44 da rodovia estadual PRC-272, por volta das 23h15. De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o carro trafegava no sentido Tomazina a Siqueira Campos quando começou a incendiar-se sobre a pista de rolamento.





O motorista do veículo não foi identificado, pois fugiu do local antes da chegada das autoridades. A ocorrência foi registrada às 23h15, com atendimento inicial às 00h20 e chegada ao local às 00h50. Os trabalhos foram finalizados por volta das 2h10 da madrugada.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O incêndio foi contido, mas o veículo ficou completamente destruído. Não há informações sobre vítimas ou causas do incêndio até o momento. O caso será investigado.