Carro pega fogo em rodovia e motorista foge do local em Tomazina

Um veículo Volkswagen Polo, com placas de Siqueira Campos, pegou fogo na noite desta segunda-feira (29), no km 44 da rodovia estadual PRC-272, por volta das 23h15. De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o carro trafegava no sentido Tomazina a Siqueira Campos quando começou a incendiar-se sobre a pista de rolamento.
O motorista do veículo não foi identificado, pois fugiu do local antes da chegada das autoridades. A ocorrência foi registrada às 23h15, com atendimento inicial às 00h20 e chegada ao local às 00h50. Os trabalhos foram finalizados por volta das 2h10 da madrugada.
O incêndio foi contido, mas o veículo ficou completamente destruído. Não há informações sobre vítimas ou causas do incêndio até o momento. O caso será investigado.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.