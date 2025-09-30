Pesquisar

PRC-272

Carro pega fogo em rodovia e motorista foge do local em Tomazina

Redação Bonde
30 set 2025 às 11:27

Divulgação/PRE
Um veículo Volkswagen Polo, com placas de Siqueira Campos, pegou fogo na noite desta segunda-feira (29), no km 44 da rodovia estadual PRC-272, por volta das 23h15. De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o carro trafegava no sentido Tomazina a Siqueira Campos quando começou a incendiar-se sobre a pista de rolamento.


O motorista do veículo não foi identificado, pois fugiu do local antes da chegada das autoridades. A ocorrência foi registrada às 23h15, com atendimento inicial às 00h20 e chegada ao local às 00h50. Os trabalhos foram finalizados por volta das 2h10 da madrugada.

O incêndio foi contido, mas o veículo ficou completamente destruído. Não há informações sobre vítimas ou causas do incêndio até o momento. O caso será investigado.


Por Redação Bonde.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

acidente incêndio veículo Veiculo queimado Tomazina
