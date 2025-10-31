Carro pega fogo na PR-323, em Cianorte, e motorista escapa ileso

Um GM Meriva pegou fogo na noite de quinta-feira (30) enquanto trafegava pela PR-323, em Cianorte (Noroeste), no sentido Jussara. O motorista conseguiu sair do veículo a tempo e não se feriu.





De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o incêndio ocorreu por volta das 22h40, no km 20, e destruiu parte do automóvel. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool.

O carro estava com a documentação regularizada e foi liberado ao proprietário no local. A causa do incêndio não foi identificada.