Noroeste do PR

Carro pega fogo na PR-323, em Cianorte, e motorista escapa ileso

Redação Bonde
31 out 2025 às 12:46

Divulgação/4ª CIA BPRv
Um GM Meriva pegou fogo na noite de quinta-feira (30) enquanto trafegava pela PR-323, em Cianorte (Noroeste), no sentido Jussara. O motorista conseguiu sair do veículo a tempo e não se feriu.


De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o incêndio ocorreu por volta das 22h40, no km 20, e destruiu parte do automóvel. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool.

O carro estava com a documentação regularizada e foi liberado ao proprietário no local. A causa do incêndio não foi identificada.

incêndio veículo Veiculo queimado Cianorte
