Em Munhoz de Melo

Carros pegam fogo após batida e chamas se espalham pelas margens de rodovia no Noroeste

Redação Bonde com PRE
12 ago 2025 às 10:26

Foto: Divulgação/PRE
A PRE (Polícia Rodoviária Estudual) atendeu uma ocorrência na tarde desta segunda-feira (11) envolvendo uma colisão frontal entre dois carros que trafegavam próximos ao quilômetro 71 da PR-158, em Munhoz de Melo (Noroeste). 


Com o impacto da colisão, os dois veículos pegaram fogo e ficaram completamente destruídos. As chamas também se espalharam pelas margens da rodovia, sendo necessário apoio do Corpo de Bombeiros para conter o fogo. 

Os ocupantes dos veículos tiveram ferimentos leves e foram levados para a Santa Casa de Paranavaí. 

