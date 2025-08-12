Carros pegam fogo após batida e chamas se espalham pelas margens de rodovia no Noroeste

A PRE (Polícia Rodoviária Estudual) atendeu uma ocorrência na tarde desta segunda-feira (11) envolvendo uma colisão frontal entre dois carros que trafegavam próximos ao quilômetro 71 da PR-158, em Munhoz de Melo (Noroeste).





Com o impacto da colisão, os dois veículos pegaram fogo e ficaram completamente destruídos. As chamas também se espalharam pelas margens da rodovia, sendo necessário apoio do Corpo de Bombeiros para conter o fogo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os ocupantes dos veículos tiveram ferimentos leves e foram levados para a Santa Casa de Paranavaí.

Publicidade









Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.

Publicidade





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Publicidade





Leia também:



