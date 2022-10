Casa de candomblé é atacada por incendiário no centro de Londrina

Uma casa de candomblé, na Vila Guarujá, região central de Londrina, foi atacada por um incendiário que arremessou contra o telhado uma lata cheia de tíner, um solvente para tintas e vernizes, muito utilizado em oficinas de funilaria e pintura de automóveis. A lata estava com um tecido que servia como pavio, em que foi ateado fogo.





Segundo Cláudia Augusto dos Santos, a Mãe Iyá Ikandayo, estava com outra mãe de santo no imóvel quando, por volta das 13h30 desta quinta-feira (27), ouviram um barulho do lado direito da casa. “Saímos correndo e vimos uma pessoa correr no quintal ao lado e a lata caiu em cima do telhado da cozinha. Posteriormente a lata caiu do telhado do lado da caixa d’água. A casa só não pegou fogo porque estava ventando muito e a lata rolou pela inclinação do telhado”, destacou Cláudia.

Publicidade

Publicidade





“Chamamos a Polícia Militar e eles tiraram fotos e tomaram nosso depoimento. Foram muito educados”, relatou a mãe de santo. “Vou na delegacia da mulher e vou formalizar o boletim de ocorrência. A intolerância está demais.” No mesmo imóvel funciona o Quintal do Acarajé. “Esse é o nosso meio de renda hoje”, destacou.





A mãe de santo relatou que não foi a primeira vez que foi alvo de ataques. Em 2015, ela sofreu um ato racista e se manifestou com frequentadores do terreiro na Praça dos Três Poderes.





A reportagem não obteve sucesso ao tentar contato com a Polícia Militar na noite desta quinta (27).