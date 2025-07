Casal desaparecido é encontrado morto após acidente com moto no Noroeste do PR

Um casal que estava desaparecido desde o dia anterior foi encontrado morto às margens da PR-482, em Umuarama (Noroeste), no fim da tarde desta segunda-feira (7). Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), os corpos estavam a cerca de 50 metros um do outro, próximo ao km 126 da rodovia.





A mulher, de 34 anos, estava grávida e já não apresentava sinais vitais quando uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou ao local. A motocicleta em que o casal estava foi localizada em meio à vegetação, junto ao corpo. Perto dali, outro capacete levou a polícia a realizar buscas, que resultaram na localização do corpo do homem de 35 anos que era proprietário do veículo.

Vestígios no local indicam que a moto trafegava no sentido Umuarama–Maria Helena quando saiu da pista, colidiu contra uma placa de sinalização e caiu fora da pista. A Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal estiveram no local para recolher os corpos. A motocicleta, com documentação regular, foi encaminhada ao pátio da PRE de Cruzeiro do Oeste.