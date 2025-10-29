Pesquisar

Ação policial

Casal é preso no Centro de Londrina com produtos furtados e porção de crack

Redação Bonde
29 out 2025 às 12:58

Divulgação/5º BPM
Um homem e uma mulher, ambos de 27 anos, foram presos no início da noite de terça-feira (28) no Centro de Londrina, após serem flagrados com produtos furtados de uma loja e uma porção de crack. A ocorrência foi registrada por volta das 18h30, na esquina das ruas Rio Grande do Norte e Cuiabá.


Segundo a PM (Polícia Militar), a equipe patrulhava a região após ser acionada para atender uma situação de luta corporal em via pública. Durante as buscas, os policiais se depararam com o casal, que foi apontado por populares como autor do furto ocorrido minutos antes em um estabelecimento comercial.

Com os suspeitos, foram encontrados diversos produtos ainda com etiquetas da loja, além de objetos de origem duvidosa. Os policiais também localizaram ferramentas comumente utilizadas em furtos, como alicate e chave micha, e cerca de 3 gramas de substância análoga a crack.

Diante das evidências, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil. Os produtos foram recuperados e as ferramentas apreendidas.

