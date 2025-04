Casal é vítima de sequestro relâmpago em Londrina

Um casal passou minutos de tensão na noite deste sábado (7) nas mãos de bandidos por volta das 20 horas na Zona sul de Londrina. O homem e a mulher foram abordados por dois assaltantes - um deles de apenas 14 anos - quando estavam dentro de um veículo na Rua Bélgica próximo da Avenida Dez de Dezembro, no Jardim Igapó. Eles foram sequestrados e levados para o centro da cidade.

Roni Aparecido Ferreira, de 23 anos e o garoto de 14 anos usaram uma arma de brinquedo e uma faca para render o casal. Sob ameaças, o casal foi obrigado a ir até um caixa eletrônico no Centro de Londrina para sacar dinheiro para entregar aos assaltantes. Por sorte, uma pessoa que passava pelo local desconfiou da situação e chamou a polícia. Durante o assalto, a mulher ficou no veículo sob a ameaça de um dos assaltantes enquanto o outro entrou com o homem no caixa eletrônico.

Os dois acabaram presos em flagrante em uma ação rápida da polícia e foram encaminhados à 10ª Subdivisão Policial.