Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Avenida Rio Branco

Casal morre baleado após desentendimento em frente a bar em Londrina

Redação Bonde
29 set 2025 às 10:03

Compartilhar notícia

Divulgação/PMPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem de 28 anos e sua esposa de 26 morreram após serem alvejados por disparos de arma de fogo na madrugada de sábado (27), em um estabelecimento comercial na Avenida Rio Branco, na Zona Oeste de Londrina.


Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 4h40, após relatos de tiros no local. Ao chegar, os policiais encontraram o homem caído, aparentemente sem sinais vitais, e a mulher dele em estado grave, com dificuldades respiratórias.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Testemunhas contaram que o casal discutiu com um indivíduo descrito como alto, moreno, usando boné e blusa escura com inscrições bege. Durante a confusão, o suspeito teria retirado a chave da motocicleta da vítima, agredido a mulher e, em seguida, sacado uma arma, disparando contra o homem. A esposa tentou intervir entrando na frente do marido e também foi atingida.


O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Siate foram acionados. O homem moreu no local e a mulher chegou a ser levada ao HU *Hospital Universitário), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto do autor

Por Redação Bonde.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

Homicídio Homicídio em Londrina Homicídios Avenida Rio Branco Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas