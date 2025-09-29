Casal morre baleado após desentendimento em frente a bar em Londrina

Um homem de 28 anos e sua esposa de 26 morreram após serem alvejados por disparos de arma de fogo na madrugada de sábado (27), em um estabelecimento comercial na Avenida Rio Branco, na Zona Oeste de Londrina.





Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 4h40, após relatos de tiros no local. Ao chegar, os policiais encontraram o homem caído, aparentemente sem sinais vitais, e a mulher dele em estado grave, com dificuldades respiratórias.

Testemunhas contaram que o casal discutiu com um indivíduo descrito como alto, moreno, usando boné e blusa escura com inscrições bege. Durante a confusão, o suspeito teria retirado a chave da motocicleta da vítima, agredido a mulher e, em seguida, sacado uma arma, disparando contra o homem. A esposa tentou intervir entrando na frente do marido e também foi atingida.





O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Siate foram acionados. O homem moreu no local e a mulher chegou a ser levada ao HU *Hospital Universitário), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.