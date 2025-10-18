Pesquisar

Tráfico internacional de drogas

Casal paraguaio é preso com 228 kg de maconha escondidos em carro em Peabiru

Redação Bonde com PRE
18 out 2025 às 10:40

Divulgação/ BPRv
Um casal de nacionalidade paraguaia foi preso na tarde desta sexta-feira (17) por tráfico internacional de drogas na PR-317, em Peabiru.


Durante patrulhamento, policiais militares abordaram um automóvel Toyota/Wish com placas do Paraguai. Ao inspecionarem o veículo, a equipe localizou um compartimento oculto no assoalho do porta-malas. Após uma verificação minuciosa, foram encontrados outros esconderijos, totalizando 228 kg de maconha.

O casal foi detido e encaminhado, junto com o veículo e a droga, à Delegacia da Polícia Federal de Maringá (Noroeste) para os procedimentos cabíveis.

