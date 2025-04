Casal que transportava drogas foge da polícia em Sertaneja

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) prendeu um casal, um homem de 36 anos e uma mulher de 34 anos, em Sertaneja, na região Norte, por tráfico de drogas e direção perigosa na tarde desta quarta-feira (23), na PR- 323. Os agentes faziam uma fiscalização de trânsito na rodovia quando deram ordem de parada a um veículo. Nesse momento, o condutor teria acelerado e fugido da abordagem em direção ao estado de São Paulo.





Os policiais acompanharam o veículo por 10 quilômetros, sendo que o motorista cometeu diversas manobras arriscadas, como ultrapassagens proibidas e fuga pelo acostamento, colocando em risco a vida de outras pessoas. Após a tentativa de fuga, as equipes conseguiram fazer a abordagem do veículo. Os bancos da frente eram ocupados por um casal de Bauru (SP) e, atrás, estavam duas crianças, de 5 e 7 anos, identificadas como filhos do casal. De acorpo com a corporação, as crianças estavam sem cinto de segurança e sem cadeirinha apropriada para a idade.

Ao ser questionado sobre a fuga, o condutor disse que estava transportando 55,6 quilos de maconha no porta malas do veículo. Ele pegou a droga em Guaíra e levaria para Bauru.





O homem e a mulher foram encaminhados para a Delegacia de Cornélio Procópio e autuados por tráfico de drogas e direção perigosa. O Conselho Tutelar foi chamado para prestar assistência às crianças.