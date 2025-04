Cassino em mansão é fechado em Londrina

Um cassino clandestino foi fechado na noite desta quarta-feira (20) na região central de Londrina. O "estabelecimento" funcionava em uma mansão na esquina das ruas Campo Mourão com Fernando de Noronha. A polícia chegou ao local após uma denúncia anônima.

No momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, várias pessoas estavam jogando no local. De acordo com a polícia, foram apreendidas 12 máquinas, uma mulher que disse ser proprietária dos equipamentos e os jogadores. Após responderem Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP), todos detidos foram liberados. Eles irão responder em liberdade em juizado especial por se tratar de crime mais leve.

