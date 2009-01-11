Pesquisar

Em 2009

Catador de papel é 3ª vítima de homicídio em Londrina

Loriane Comeli - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

O catador de papel Caulino Vieira, 42 anos, foi morto por volta das 18 horas deste sábado com vários tiros no abdômen, no bairro onde morava, o Jardim Santa Fé, zona leste de Londrina.

Segundo parentes da vítima, dois rapazes aparentando menos de 18 anos o chamaram no portão da sua residência, na Rua Raymunda Madalena Reeberg. Vieira alertou a companheira para se esconder e disse aos adolescentes que na casa havia crianças: referia-se ao filho de 1 ano e dois meses de idade. Ele correu e foi atingido nas proximidades de sua residência e morreu.

Foragido


Caulino Vieira estava foragido da Colônia Penal Agrícola, em Piraquara, há cerca de três anos, informou um parente. "Não sei se foi homicídio ou assalto", disse. "Ele sempre estava na cadeia antes, aprontou muito".


Porém, disse a mesma fonte, ele havia mudado nos últimos anos. "Conseguiu comprar um cavalo para catar papel com a carroça e estava totalmente mudado, levando outra vida", observou a pessoa. "Depois que fugiu e teve o filho ele era outra pessoa. Todos gostavam dele e ele era trabalhador".

O catador de papel está sendo velado na casa da família, no Jardim Interlagos, e será enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, na zona norte.


