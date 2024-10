Cerca de 70 veículos são destruídos por incêndio em pátio da PM de Apucarana

Um incêndio no 10º Batalhão da PM (Polícia Militar) de Apucarana (Centro-Norte) destruiu - totalmente ou parcialmente - cerca de 70 veículos, no final da tarde de segunda-feira (28). Um policial do setor de trânsito visualizou as chamas e acionou os colegas para o combate inicial, até a chegada do Corpo de Bombeiros.





"Essas chamas se alastraram rapidamente. O trabalho foi para isolar e evitar que o fogo chegasse ao prédio do batalhão e que tivessem danos nas estruturas. Utilizamos mais de quatro caminhões completos de água, várias vezes os caminhões iam e voltavam para fazer o combate. Usamos também um líquido gerador de espuma", detalhou a tenente Ana Paula, do Corpo de Bombeiros.





A suspeita é de que o incêndio tenha começado em uma área de mata do lado de fora, com as chamas sendo levadas pelo vento. O batalhão é isolado com alambrado, o que pode ter facilitado o ingresso do fogo. "Não conseguimos ter informação exata se alguém ateou fogo de forma criminosa ou não (na vegetação). Recentemente tivemos vários incêndios ambientais na região", destacou o capitão Thiago Federovicz, da Polícia Militar.





O gramado do estande de tiro também foi tomado pelas chamas. "O pessoal da Rotam estava fazendo uma instrução próxma e combateu o incêndio. Abafaram com vassoura, da forma que deu, até os bombeiros chegarem", comentou. "Por orientação dos bombeiros os policiais militares iniciaram a retirada dos veículos que estavam próximos, e que não foram incendiados, para 'quebrar' o ciclo do fogo", acrescentou a corporação, em nota.





O 10° Batalhão armazena cerca de 170 veículos em dois pátios. "Tais veículos pertencem ao Detran (Departamento de Trânsito do Paraná), ou seja, somente são guardados no batalhão", frisou a Polícia Militar. Estes carros foram apreendidos em Apucarana e na região e iriam ser leiloados.