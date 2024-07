Chefe do tráfico de Bela Vista do Paraíso é morto pela PM em Tamarana

Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi morto pela Polícia Militar por volta das 17h desta segunda-feira (29), em Tamarana (Região Metropolitana de Londrina), ao desobedecer a ordem policial de largar a arma que empunhava. Segundo a PM, ele teria um alto cargo no tráfico de drogas em Bela Vista do Paraíso e no bairro São Jorge, em Londrina, e estaria escondido na região.





De acordo com a PM, a situação ocorreu durante uma tentativa de abordagem a uma caminhonete na Estada Sebastião Pinto, na Vila Rural 2. O homem, de 37 anos, teria desobedecido a ordem para parar e de largar a arma, levando os policiais a dispararem contra ele.

Equipes de socorro foram acionadas e constataram a morte. Uma pistola calibre 380 foi apreendida, assim como a caminhonete.