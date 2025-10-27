Ciclista morre após colisão com caminhonete em Arapongas

Um ciclista de 31 anos morreu em uma colisão envolvendo uma caminhonete na PR-369, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta segunda-feira (27).
Por volta das 03h desta segunda-feira, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Apucarana foi acionada para atender a uma grave colisão no quiômetros 191 da rodovia.
De acordo com o levantamento preliminar da PRF, o acidente ocorreu no momento em que o ciclista invadiu a faixa de rolamento destinada a veículos. Segundo a polícia, o ciclista bateu contra uma caminhonete que seguia no sentido Apucarana a Arapongas.
O homem morreu ainda no local do acidente.