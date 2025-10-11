Cinco pessoas ficam feridas após capotamento em Campo Mourão

Cinco pessoas ficaram feridas após um carro capotar na PR-487, em Campo Mourão (Centro-Norte), na noite desta sexta-feira (10). De acordo com informações repassadas pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, o veículo seguia pela rodovia no sentido de Luisiana ao município de Campo Mourão quando, próximo ao quilômetro 191, o condutor saiu da pista e capotou o veículo.
O motorista e outros quatro passageiros ficaram feridos e precisaram ser socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Eles foram encaminhaos ao Hospital Sisnor (Serviço Integrado de Saúde do Norte do Paraná), em Campo Mourão.
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.