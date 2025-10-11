Cinco pessoas ficam feridas após capotamento em Campo Mourão

Cinco pessoas ficaram feridas após um carro capotar na PR-487, em Campo Mourão (Centro-Norte), na noite desta sexta-feira (10). De acordo com informações repassadas pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, o veículo seguia pela rodovia no sentido de Luisiana ao município de Campo Mourão quando, próximo ao quilômetro 191, o condutor saiu da pista e capotou o veículo.





O motorista e outros quatro passageiros ficaram feridos e precisaram ser socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Eles foram encaminhaos ao Hospital Sisnor (Serviço Integrado de Saúde do Norte do Paraná), em Campo Mourão.

Publicidade





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato



