Cinco são presos com 21 mil cigarros eletrônicos e 1,6 mil celulares em Rolândia

Uma ação conjunta da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e do Canil do 10° BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Apucarana (Centro-Norte) terminou com a prisão de quatro pessoas por tráfico internacional de drogas e uma por contrabando. A operação ocorreu em frente ao posto rodoviário na PR-986, em Rolândia (região metropolitana de Londrina)





Durante o trabalho de fiscalização, as equipes abordaram um caminhão e um veículo paraguaio. No caminhão, as buscas indicaram que o veículo poderia ter um fundo falso, o que foi comprovado com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar. Ao abrir o compartimento, foram encontradas inúmeras caixas de cigarro eletrônico, cigarros e celulares. Ao todo, foram apreendidos 21 mil cigarros eletrônicos, 500 pacotes de cigarro e 1,6 mil aparelhos celulares. O motorista foi preso por contrabando.

Também durante a operação, o trabalho dos agentes levou a abordagem de um carro que era conduzido por quatro paraguaias. Com apoio dos cães Somoke e Bjorn, que indicaram a presença de drogas no veículo, os policiais abriram algumas partes da carroceria. No local, foram encontrados 238 quilos de maconha armazenados em tabletes.





As ocupantes foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal de Londrina e presas por tráfico internacional de drogas.