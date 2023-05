Classic com sete passageiros se envolve em acidente com ambulância e SUV no Norte Pioneiro

O condutor de um veículo Classic, que levava mais seis passageiros, provocou um acidente ao colidir contra uma ambulância e uma Captiva, na tarde desta quinta-feira (25), entre Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré, no Norte Pioneiro do Paraná. Quatro passageiros do Classic eram crianças, entre 2 e 13 anos de idade.





Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o Classic trafegava pela PR-092, seguindo de Barra do Jacaré para Santo Antônio da Platina, quando, no km 341, envolveu-se em um complexo acidente com a ambulância e a SUV, que seguiam no sentido contrário.