Colisão em Congonhinhas deixa adolescente morto e três feridos

Uma adolescente de 14 anos morreu no hospital após um grave acidente entre uma moto e um carro na PR-218, em Congonhinhas, no último domingo (31). A colisão aconteceu por volta das 16h20 no KM 89 da rodovia.
Segundo o boletim da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a colisão transversal ocorreu quando um Fiat Uno, com placa de Congonhinhas, atravessava a pista e foi atingido por uma motocicleta Triumph/Tiger, de Londrina. A adolescente, que era passageira do Fiat Uno, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Congonhinhas, mas não resistiu aos ferimentos.
O condutor do carro, de 34 anos, e outras duas passageiras, de 13 e 35 anos, também sofreram ferimentos e foram levados ao hospital. O motociclista, um jovem de 27 anos, foi encaminhado com ferimentos ao Hospital Evangélico de Londrina.
A PRE investiga as circunstâncias do acidente.
