Colisão entre caminhão e carro deixa mulher ferida na BR-153

Uma mulher ficou ferida após um acidente envolvendo um carro e um caminhão na tarde desta segunda-feira (2), na BR-153, em Japira (Norte Pioneiro). A colisão aconteceu por volta das 15h, no km 105 da rodovia.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida foi do tipo colisão transversal. O caminhão, um Volvo/VM 290, seguia no sentido Ibaiti–Santo Antônio da Platina quando foi atingido por um Fiat Siena que acessava a BR-153 vindo da PR-272.

Com o impacto, a passageira do automóvel sofreu ferimentos e precisou ser encaminhada ao hospital de Ibaiti por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





A PRF realizou o atendimento no local e será responsável pelo laudo pericial do acidente.