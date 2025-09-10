Colisão entre caminhão e carro deixa quatro feridos em Santo Antônio da Platina

Um acidente envolvendo um caminhão Mercedes-Benz e um Fiat Uno deixou quatro pessoas feridas no final da manhã desta quarta-feira (10), em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro). A colisão ocorreu no km 342 da PR-092, em um trecho de curva e declive, segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual).





De acordo com o boletim, os dois veículos seguiam no mesmo sentido, do entroncamento da PR-515 à BR-153, quando o caminhão colidiu na traseira do Uno. O motorista do caminhão, de 57 anos, não se feriu e testou negativo para consumo de álcool.





No Uno, o condutor de 41 anos e três passageiros - de 38, 28 e 54 anos - sofreram ferimentos e foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital de Santo Antônio da Platina. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município para as providências legais.