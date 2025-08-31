Pesquisar

acidente

Colisão entre carro e moto deixa duas mulheres feridas em Arapongas

Redação Bonde
31 ago 2025 às 15:13

Divulgação/PMPR
Duas mulheres ficaram feridas em um acidente registrado na tarde de sábado (30), em Arapongas. A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Beija-Flor Marrom com a Rua Maitaca Roxa, no bairro Conjunto Flamingos.


De acordo com a Polícia Militar, a condutora de um automóvel seguia pela Rua Maitaca Roxa, quando, no cruzamento, acabou atingindo uma motocicleta Honda CG 125 Fan. Com o impacto, a motociclista e a passageira foram arremessadas ao solo.

Equipes do Siate prestaram atendimento às duas vítimas, que foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas. Apesar dos ferimentos, nenhuma apresentava risco de morte.


O local foi isolado até a chegada da polícia para registro da ocorrência e retirada dos veículos.

acidente Rodovia
