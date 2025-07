Colisão entre dois carros deixa uma mulher ferida na região de Londrina

Uma colisão traseira entre dois veículos na PR-445, entre Tamarana e Londrina, deixou uma mulher ferida na manhã desta sexta-feira (11). A batida ocorreu por volta das 10h e envolveu um Fiat Uno com placas de Iacanga (SP) e um GM/Vectra Elegance, de Londrina.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), ambos os carros trafegavam no sentido Tamarana–Londrina, quando o Vectra colidiu na traseira do Uno. Os dois condutores não se feriram e testaram negativo para consumo de álcool.

Entre os passageiros do Vectra, apenas a mulher sofreu ferimentos e foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Sabará, em Londrina. Os demais ocupantes do veículo, incluindo uma criança de 11 anos, saíram ilesos. Os dois veículos foram liberados no local.





