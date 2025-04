Colisão entre ônibus e moto deixa jovem morto na zona norte de Londrina

Uma colisão envolvendo um ônibus e uma motocicleta resultou na morte de um jovem na tarde desta sexta-feira (21), na rotatória da rodovia Carlos João Strass, próximo ao Londrina Norte Shopping, em Londrina. A vítima estava na garupa da moto Tiger Xrx que era conduzida pelo seu padrasto.





De acordo com informação da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a ocorrência. Na chegada dos socorristas, foi feito o atendimento, mas em decorrência da gravidade do acidente, a vítima veio a óbito no local. Não foram divulgadas informações se o padrasto do jovem chegou a ser atendido pelas equipes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O motorista do coletivo também precisou de atendimento e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim do Sol.





Os veículos foram liberados no local, pois não apresentavam pendências administrativas.





As causas do acidentes estão sendo apuradas.





Leia também: