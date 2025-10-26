Pesquisar

Noroeste do PR

Colisão entre quatro veículos deixa um morto e três feridos na PR-082

Redação Bonde
26 out 2025 às 14:17

Divulgação/4ª CIA BPRv
Um acidente envolvendo quatro veículos deixou um homem morto e três pessoas feridas na noite de sábado (25), na PR-082, em Indianópolis (Noroeste). O acidente ocorreu por volta das 19h30, no km 486.


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista de um caminhão trator com dois semirreboques saía de uma estrada rural e acessava a rodovia quando foi atingido transversalmente por uma caminhonete que seguia no sentido Indianópolis–São Tomé. Em seguida, uma motocicleta e um automóvel não conseguiram frear e também se envolveram na colisão.

O condutor da caminhonete morreu no local e foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Paranavaí. Já os motoristas da motocicleta e do carro foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao hospital em Cianorte.

O caminhoneiro, que saiu ileso, fez o teste do bafômetro, com resultado negativo. 

