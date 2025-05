Colisão entre três veículos deixa um morto e quatro feridos em Arapongas

MP pede que criança com TDAH seja matriculada em turma regular em escola do Noroeste

O MPPR (Ministério Público do Paraná) expediu recomendação administrativa à Secretaria de Educação de Ivaté (Noroeste) para que garanta a matrícula de um aluno com TDAH (Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade) em turma regular