Colisão envolvendo ônibus deixa sete feridos em Tuneiras do Oeste

Uma colisão frontal envolvendo um ônibus e um carro deixou sete feridos em Tuneiras do Oeste na tarde desta quarta-feira (16) na PR-479. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor do veículo trafegava em direção ao município de Moreira Sales quando invadiu a pista contrária e bateu de frente contra o ônibus.





O impacto da colisão deixou sete feridos: o condutor e um passageiro do carro e outras cinco pessoas que estavam no ônibus. As vítimas com quadros mais leves foram encaminhadas ao hospital de Tuneiras do Oeste. Os casos mais graves foram para o Hospital Fundhospar, em Cianorte.

Os agentes fizeram o recolhimento do ônibus por conta de débitos atrasados, já que o IPVA (Índice sobre a Propriedade de Veículos Automotores) estava atrasado desde 2020.

O carro é de propriedade da Usina Santa Terezinha e foi recolhido por um responsável. A empresa também fez a limpeza da pista.

