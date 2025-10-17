Colisão frontal deixa três pessoas feridas e carros destruídos em Cianorte

Uma colisão frontal entre um Peugeot 206 e uma Fiat Strada deixou três pessoas feridas, por volta das 9h da manhã desta quinta-feira (16), na PR-082, em Cianorte (Noroeste).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o Peugeot seguia no sentido Cianorte/Terra Boa quando o condutor perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, batendo de frente com a Fiat Strada, que vinha no sentido oposto.

O impacto causou danos nos dois veículos e ferimentos nos motoristas e no passageiro da Strada. As vítimas foram socorridas por equipes do Siate e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para atendimento médico.

O Peugeot 206 foi apreendido e removido ao pátio da PRE de Cianorte devido a débitos pendentes. Já a Fiat Strada foi liberada no local com auxílio de um guincho particular.