Colisão frontal deixa um morto e nove feridos no Noroeste do Paraná

Um grave acidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa morta e nove feridas na noite de sábado (13), na PR-082, em Rondon (Noroeste). A colisão aconteceu por volta das 22h30.
Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Fiat Palio tentou uma ultrapassagem e bateu de frente contra um Citroën Xsara Picasso. Um GM Vectra que seguia atrás tentou desviar, mas acabou capotando.
O acidente resultou em danos nos três carros, ferimentos em nove ocupantes, que foram levados à Santa Casa de Cianorte, e na morte de um homem de 34 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Os veículos foram recolhidos ao pátio da PRE.
