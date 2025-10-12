Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Acidente fatal

Colisão frontal deixa um morto e um ferido na PR-489, em Umuarama

Redação Bonde
12 out 2025 às 17:31

Compartilhar notícia

Divulgação/PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente ocorrido por volta das 2h deste domingo (12) na PR-489, em Umuarama, no noroeste do Paraná. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual ), o acidente foi uma colisão frontal entre uma Toyota SW4 e uma motocicleta Honda CG 160, no quilômetro 9 da rodovia, sentido Xambrê–Umuarama.


Segundo relatos dos passageiros da caminhonete, o motorista tentou uma ultrapassagem e acabou atingindo a motocicleta que seguia no sentido contrário. O condutor da moto foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao Hospital Uopeccan, enquanto o passageiro morreu ainda no local. A vítima fatal não portava documentos e não pôde ser identificada até o momento.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde

Cadastre-se em nossa newsletter


O motorista da SW4 fugiu antes da chegada da equipe policial, mas os passageiros permaneceram e prestaram depoimento. Os dois veículos foram apreendidos e encaminhados à 7ª Subdivisão Policial de Umuarama.

acidente acidente com morte Colisão frontal Colisão frontal
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas