Colisão frontal deixa um morto e um ferido na PR-489, em Umuarama

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente ocorrido por volta das 2h deste domingo (12) na PR-489, em Umuarama, no noroeste do Paraná. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual ), o acidente foi uma colisão frontal entre uma Toyota SW4 e uma motocicleta Honda CG 160, no quilômetro 9 da rodovia, sentido Xambrê–Umuarama.





Segundo relatos dos passageiros da caminhonete, o motorista tentou uma ultrapassagem e acabou atingindo a motocicleta que seguia no sentido contrário. O condutor da moto foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao Hospital Uopeccan, enquanto o passageiro morreu ainda no local. A vítima fatal não portava documentos e não pôde ser identificada até o momento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O motorista da SW4 fugiu antes da chegada da equipe policial, mas os passageiros permaneceram e prestaram depoimento. Os dois veículos foram apreendidos e encaminhados à 7ª Subdivisão Policial de Umuarama.