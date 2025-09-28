Pesquisar

PR-558

Colisão frontal deixa um morto e um ferido no Centro-Oeste do Paraná

Redação Bonde
28 set 2025 às 13:16

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde de sábado (27), na PR-558, em Araruna. O acidente aconteceu por volta das 17h, no km 17 da rodovia.


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Ford Pampa trafegava pela rodovia quando invadiu a pista contrária e atingiu de frente um Fiat Strada que vinha no sentido oposto. O condutor da Pampa morreu no local e o corpo foi encaminhado ao  IML (Instituto Médico-Legal) de Campo Mourão. Já o motorista da Strada sofreu ferimentos e foi levado à Santa Casa de Campo Mourão.

Os dois veículos tiveram danos significativos. O Pampa foi removido ao pátio da Polícia Rodoviária em Peabiru, enquanto o Strada foi liberado e removido por um responsável.


Por Redação Bonde.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

acidente acidente de trânsito Colisão frontal Colisão frontal
