Colisão frontal deixa um morto e um ferido no Centro-Oeste do Paraná

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde de sábado (27), na PR-558, em Araruna. O acidente aconteceu por volta das 17h, no km 17 da rodovia.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Ford Pampa trafegava pela rodovia quando invadiu a pista contrária e atingiu de frente um Fiat Strada que vinha no sentido oposto. O condutor da Pampa morreu no local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Campo Mourão. Já o motorista da Strada sofreu ferimentos e foi levado à Santa Casa de Campo Mourão.

Os dois veículos tiveram danos significativos. O Pampa foi removido ao pátio da Polícia Rodoviária em Peabiru, enquanto o Strada foi liberado e removido por um responsável.