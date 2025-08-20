Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
PR-323

Colisão frontal entre caminhonete e caminhão deixa motorista ferido em Sertanópolis

Redação Bonde
20 ago 2025 às 09:05

Compartilhar notícia

Divulgação/PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Uma colisão frontal deixou um homem ferido na noite desta terça-feira (19), no quilômetro 31 da rodovia PR-323, em Sertanópolis.Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a batida envolveu uma caminhonete GM S10, com placas de Sertanópolis, e um caminhão Volvo FH 540 acoplado a um semirreboque Randon, ambos de Cafelândia.


O motorista da S10, de 41 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Sertanópolis. Já o condutor do caminhão, de 37 anos, não sofreu ferimentos e passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


A colisão provocou danos em todos os veículos envolvidos e fez com que a carga do caminhão se espalhasse às margens da rodovia. As causas do acidente ainda serão apuradas.


Divulgação/PRE

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Colisão frontal Ferido PR-323 Sertanópolis
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas