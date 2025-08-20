Colisão frontal entre caminhonete e caminhão deixa motorista ferido em Sertanópolis

Uma colisão frontal deixou um homem ferido na noite desta terça-feira (19), no quilômetro 31 da rodovia PR-323, em Sertanópolis.Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a batida envolveu uma caminhonete GM S10, com placas de Sertanópolis, e um caminhão Volvo FH 540 acoplado a um semirreboque Randon, ambos de Cafelândia.





O motorista da S10, de 41 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Sertanópolis. Já o condutor do caminhão, de 37 anos, não sofreu ferimentos e passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool.

A colisão provocou danos em todos os veículos envolvidos e fez com que a carga do caminhão se espalhasse às margens da rodovia. As causas do acidente ainda serão apuradas.



