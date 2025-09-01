Pesquisar

PR-323

Colisão frontal entre caminhonete e moto mata motociclista em Sertanópolis

Redação Bonde
01 set 2025 às 14:08

Divulgação/PRE
Um motociclista de 63 anos morreu na PR-323, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina),  na noite de domingo (31), após  bater de frente com caminhonete VW Amarok. O acidente ocorreu por volta das 18h no KM 35 da rodovia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a caminhonete, conduzida por uma mulher de 44 anos, trafegava no sentido Sertaneja-Sertanópolis, enquanto a moto seguia no sentido contrário. O motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

A condutora da caminhonete não sofreu ferimentos. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.

acidente acidente de trânsito motocicleta Colisão frontal Colisão Sertanópolis Sertaneja morreu
