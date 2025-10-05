Colisão frontal entre carro e moto deixa um morto e dois feridos em Paranacity

Um homem de 32 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente na madrugada deste domingo (5) na PR-463, em Paranacity (Noroeste). A batida frontal envolveu um carro e uma motocicleta e aconteceu por volta das 2h da manhã, no km 42 da rodovia.
De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o Toyota Yaris, com placas de Paranacity, seguia sentido Colorado quando colidiu de frente com uma Honda CB 300R, que vinha na direção contrária. A motocicleta invadiu a pista do carro, causando o impacto.
Com a força da batida, o motociclista morreu na hora. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá.
O motorista e a passageira do Yaris ficaram feridos e foram levados pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Santa Clara, em Colorado. Ambos os veículos tiveram danos significativos.
A rodovia ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência e a perícia vai investigar as causas do acidente.