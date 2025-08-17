Pesquisar

Acidente

Colisão frontal mata motorista na PR-546 em Marialva

Redação Bonde
17 ago 2025 às 14:58

Divulgação/PRF
siga o Bonde no Google News!
Um homem de 31 anos morreu em um acidente de trânsito na PR-546, em Marialva, na noite de sábado (16). O acidente aconteceu por volta das 18h50, no km 34 da rodovia.


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor de um GM Kadet, com placas de Maringá, seguia sentido Floresta–Itambé quando invadiu a contramão e colidiu de frente com uma caminhonete GM S10.

O motorista do Kadet morreu no local. O condutor da S10 fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ambos os veículos foram liberados para os responsáveis.

Colisão frontal acidente Marialva morreu
