Colisão frontal na PR-323 deixa um morto e um ferido em Umuarama

Um acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (19) resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida na PR-323, em Umuarama (Noroeste). A colisão ocorreu por volta das 5h, no quilômetro 308 da rodovia, em um trecho de pista simples e sinalizado com faixa contínua.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente envolveu um VW Gol, da Prefeitura de Cafezal do Sul, e um caminhão Ford Cargo. O Gol seguia sentido Umuarama–Perobal quando tentou uma ultrapassagem proibida e acabou batendo de frente com o caminhão que vinha no sentido contrário.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do caminhão sofreu ferimentos, mas sobreviveu. Equipes do IML (Instituto Médico-Legal) e da perícia técnica foram acionadas e realizaram os procedimentos de praxe antes da remoção do corpo para o IML de Umuarama.





Os veículos foram liberados aos responsáveis após a conclusão dos trabalhos periciais.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.