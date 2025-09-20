Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Dois veículos

Colisão frontal na PR-323 deixa um morto e um ferido em Umuarama

Redação Bonde com PRE
20 set 2025 às 11:19

Compartilhar notícia

Divulgação/ PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (19) resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida na PR-323, em Umuarama (Noroeste). A colisão ocorreu por volta das 5h, no quilômetro 308 da rodovia, em um trecho de pista simples e sinalizado com faixa contínua.


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente envolveu um VW Gol, da Prefeitura de Cafezal do Sul, e um caminhão Ford Cargo. O Gol seguia sentido Umuarama–Perobal quando tentou uma ultrapassagem proibida e acabou batendo de frente com o caminhão que vinha no sentido contrário.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do caminhão sofreu ferimentos, mas sobreviveu. Equipes do IML (Instituto Médico-Legal) e da perícia técnica foram acionadas e realizaram os procedimentos de praxe antes da remoção do corpo para o IML de Umuarama.


Os veículos foram liberados aos responsáveis após a conclusão dos trabalhos periciais.

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto de Perfil de Redação Bonde com PRE /

Por Redação Bonde com PRE .

Colisão Colisão frontal acidente acidentes Umuarama morte
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas