Colisão frontal na PR-445 deixa dois mortos e dois feridos em Londrina

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um grave acidente no km 29 da PR-445, em Londrina, na noite de quarta-feira (10). A colisão frontal ocorreu por volta das 22h35, em um trecho de curva aberta.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o Fiat Uno Vivace, conduzido por um homem de 73 anos, bateu de frente com uma picape GM Chevy 500. O motorista do Uno morreu no local.





Na caminhonete, a passageira foi socorrida com vida ao Hospital Municipal de Tamarana, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor foi levado em estado grave à Santa Casa de Londrina. Já o passageiro do Uno também foi hospitalizado. Nenhum dos motoristas passou por teste do bafômetro, já que um morreu no local e o outro foi internado.





As vítimas foram socorridas por equipes da concessionária PR Vias e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) . Os veículos envolvidos foram recolhidos ao pátio do DER (Departamento de Estradas de Rodagens).